Blind erkent: ‘Hij komt in de plannen van Manchester United voor’

The Telegraph meldde donderdag dat Manchester United de optie in het contract van Daley Blind heeft gelicht. Zo ver is het nog niet, maar vader Danny bevestigt wel dat de club uit de Premier League verder wil met zijn zoon.

Manchester United kan het aflopende contract met één seizoen verlengen. “Dat gaan ze doen en dat is in negen van de tien gevallen ook logisch. Er zit natuurlijk een zakelijke kant aan, maar het houdt ook in dat Daley in de plannen voor volgend jaar voorkomt bij Manchester United”, aldus de voormalig bondscoach van Oranje bij Ziggo.

“Ik heb met de club gesproken en er wordt aangegeven dat hij in de plannen zit voor komend jaar. Maar oké: we gaan kijken hoe het komend halfjaar verloopt. In de voetballerij weet je het nooit”, aldus Blind sr., die niet uitsluit dat de verdediger annex middenvelder alsnog wordt verkocht. “Iedereen is te koop. Dat geldt voor elke speler.”