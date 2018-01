‘Begeerde middenvelder verlaat Liverpool voor lucratief contract in Italië’

Emre Can heeft een overeenkomst bereikt met Juventus, zo weten Sky Sports en the Sun te melden. De Britse televisiestation stelt dat de middenvelder van Liverpool, die komende zomer uit zijn contract loopt bij the Reds, heeft besloten dat hij zijn loopbaan na komende zomer gaat vervolgen bij de Italiaanse landskampioen.

Sky Sports en the Sun melden ook dat Liverpool nog een poging gaat wagen om de 23-jarige middenvelder alsnog langer te binden. Onder meer The Guardian meldde donderdag al dat Juventus gesprekken heeft gevoerd met de vertegenwoordigers van Can. De Duitser kan bij la Vecchia Signora tot medio 2023 tekenen en zal naar verluidt dan 95.000 euro per week gaan verdienen.

Mocht de twintigvoudig international van Duitsland daadwerkelijk Liverpool gaan verlaten, dan heeft de Merseyside-club met Naby Keïta al een vervanger in huis, aangezien de middenvelder komende zomer overkomt van RB Leipzig. Naast Juventus was naar verluidt ook José Mourinho van Manchester United zeer geïnteresseerd in Can.

Naast the Red Devils kan Can, die in 2014 overkwam van Bayer Leverkusen, op nog meer belangstelling uit de Premier League rekenen, aangezien Manchester City ook zou azen op zijn komst. Een terugkeer naar de Bundesliga zou ook mogelijk zijn: Borussia Dortmund en Bayern München, de club waar de controleur een deel van zijn opleiding genoot, worden door verschillende media ook tot de gegadigden voor een transfervrije overstap gerekend.