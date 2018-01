Cillessen moet met Barcelona gelijkspel in heenwedstrijd toestaan

De eerste ontmoeting tussen Celta de Vigo en Barcelona in de achtste finales van de Copa del Rey heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Balaidos eindigde onbeslist, door doelpunten van José Manuel Arnáiz en Pione Sisto: 1-1. Over een week volgt het weerzien in het Camp Nou, waar het team van Ernesto Valverde ongetwijfeld met een sterkere opstelling zal aantreden. Slechts vier spelers uit de meest recente Clásico waren ook in Vigo actief.

Na een kwartier spelen nam Barcelona al de leiding in Balaidos. Na goed voorbereidend werk van André Gomes werkte Arnáiz de bal achter Sergio Álvárez. Celta liet zich echter niet onbetuigd, zocht naar de gelijkmaker en na een half uur spelen nivelleerde Sisto de tussenstand. Iago Aspas werkte een inzet van dichtbij tegen de lat, waarna Sisto de bal oppikte en van dichtbij hoog binnenschoot: 1-1.

Celta liet zich aan de bal nadrukkelijker zien dan Barcelona en creëerde vanaf de zijkanten het meeste gevaar. In het begin van de tweede helft kwam het meeste gevaar aan de kant van Barcelona van Arnáiz, terwijl Sisto een goede kans niet wist te benutten. Een schot van Sergio Busquets eindigde op de lat.

In het laatste half uur wisten Celta en Barcelona het duel niet uit evenwicht te brengen. Bij Celta, dat een vermoeide indruk maakte, kwam onder meer Emre Mor binnen de lijnen, terwijl Ousmane Dembélé twintig minuten voor tijd zijn rentree bij de bezoekers maakte. Het waren met name Mor en Dembélé die voor het meeste gevaar zorgden, maar Cillessen en Álvarez stonden niet meer tegentreffers toe.