Update: Arsenal maakt komst van eerste winterse versterking wereldkundig

Arsenal zal spoedig de komst van Konstantinos Mavropanos bekendmaken. Arsène Wenger erkende woensdagavond na de 2-2 remise tegen Chelsea dat de verdediger van PAS Giannina de eerste winteraankoop van de Londenaren zal worden. Met de komst van de Griek is naar verluidt een bedrag van 2,2 miljoen euro gemoeid. De fans zullen echter nog op zijn debuut moeten wachten.

"Ja, hij komt naar Arsenal. Maar hij is er nog niet klaar voor, hij zal worden verhuurd", zo benadrukte Wenger. De verwachting is dat Mavropanos de komende zes maanden bij Werder Bremen zal worden gestald, zodra zijn overgang naar het Emirates Stadium formeel is afgerond. De Griek, 1 meter 92, maakte afgelopen seizoen zijn debuut voor PAS Giannina en groeide deze voetbaljaargang uit tot basiskracht.

Sven Mislintat zou een belangrijke rol in de overgang van Mavropanos naar Londen hebben gespeeld. De nieuwe hoofdscout van Arsenal kent de zaakwaarnemer van de Grieks jeugdinternational nog goed uit zijn periode bij Borussia Dortmund.

Arsenal beschikt met Calum Chambers en Rob Holding over twee jonge centrale verdedigers, terwijl Krystian Bielik dit seizoen op huurbasis bij Birmingham City speelt. Daarnaast staat Shkodran Mustafi op de loonlijst. Per Mertesacker is echter bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, terwijl Laurent Koscielny en Nacho Monreal in de dertig zijn.

Update 4 januari 19.00 uur - Arsenal maakt komst van eerste winterse versterking wereldkundig

Konstantinos Mavropanos mag zich officieel speler van Arsenal noemen. De Londense club maakt donderdagavond via de officiële kanalen de komst van de verdediger van PAS Giannina wereldkundig. Het is niet bekend voor hoeveel jaar de twintigjarige verdediger heeft getekend en waar hij tijdelijk wordt gestald. Arsène Wenger gaf woensdagavond al aan dat Mavropanos het komende half jaar verhuurd zal worden.