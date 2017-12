Ajax strikt ‘pure aanvaller’: ‘Dan wordt het echt een hele goede’

Mats Rits, ex-speler van Ajax, is lovend over Boureima Hassane Bandé, de nieuwe aanwinst van de Amsterdammers, die naar verluidt 9,5 miljoen euro heeft gekost. De twee spelen momenteel samen bij KV Mechelen en de negentienjarige aanvaller sluit zich volgend jaar zomer aan bij Ajax. "Als speler is hij puur aanvallend. Hij kan aan de zijkant spelen, maar ook als diepe spits", zegt Rits in gesprek met Ajax Showtime.

"Hij is technisch heel sterk en is ook vrij sterk in het duel, ondanks zijn jonge leeftijd en niet super grote lichaam. Hij kan dus ook vrij goed met de rug naar het doel spelen, zo gebruiken wij hem soms ook aan het einde van de wedstrijd. Hij heeft een goede snelheid, maar hij is niet super snel." Ook prijst de Belg het technische vermogen van Bandé en het feit dat zijn ploeggenoot een neusje voor de goal heeft.

Volgens Rits is het nog een beetje zoeken waar Bandé het best uit de voeten kan. "Hij is voetbaltechnisch echt sterk. Hij kan makkelijk kaatsen en hij schuwt zijn verdedigende taken ook niet. Maar hij heeft dus niet de opleiding gehad die wij in België of Nederland wel hebben gekregen. Ik denk dus dat hij daar nog wel wat stappen in vooruit kan maken en dan wordt het echt een hele goede."

"Ondanks dat hij nu heel erg in de picture is, blijft hij heel rustig en koel. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve dingen over hem te zeggen. Hij is heel erg respectvol en beleefd." Een landgenoot van Bandé, Bertrand Traoré, speelde vorig seizoen bij Ajax. Toch zou de middenvelder hem niet willen omschrijven als hetzelfde type. "Traoré is toch een beetje meer van de snelheid als speler. Hassane duikt wel de hoeken in en is zeker niet traag, maar hij is niet echt puur snelheid."