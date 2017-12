‘Ik was verrast door de interesse van Ajax en die 9,5 miljoen euro’

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Ajax zich voor 9,5 miljoen euro wil gaan versterken met Hassane Bandé en de Amsterdammers lijken met een medische keuring haast te zetten achter de komst van de aanvaller van KV Mechelen. Wesley Sonck, in het verleden actief als spits in de Johan Cruijff ArenA, keek toch even op toen hij het nieuws vernam.

“Ik was toch wel wat verrast toen ik hoorde dat Ajax interesse had en een redelijke som geld wil neertellen. Bij de start van het seizoen had hij het moeilijk, maar dat heeft hij rechtgezet. Bandé speelt bijna wekelijks, is snel en scoort makkelijk. Het is een jongen met talent, maar de vraag is: hoe gaat hij zich verder ontwikkelen?”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Sonck mist bij Bandé het ‘wauw-gevoel’, al heeft hij dat naar eigen zeggen bij geen enkele speler in de Belgische competitie. De 55-voudig Rode Duivel vindt het bedrag van 9,5 miljoen euro aan de hoge kant, maar snapt ook dat Ajax mee moet in de ontwikkeling van de transfermarkt: “Tegenwoordig zijn ze na twee doelpunten al tien miljoen waard. Dat is echt niet normaal. De bedragen lopen de spuigaten uit. Het is veel te veel geld voor jongens die nog heel weinig bewezen hebben.”