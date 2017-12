Janssen focust op het heden: ‘Natuurlijk heb ik hier wel mijn gedachten bij’

Vincent Janssen heeft het naar zijn zin bij Fenerbahçe. De 23-jarige spits, die een seizoen wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, zegt in gesprek met A Spor dat hij nog niet weet of hij volgend seizoen ook bij de Turkse topclub actief is: "We zullen zien wat er na dit seizoen gebeurt", aldus de Oranje-international.

"Voor mij is het nu belangrijk om een goed seizoen te draaien bij Fenerbahçe. Dat is op dit moment mijn enige focus. Later kunnen we kijken naar de toekomst", zegt de ex-speler van AZ en Almere City. Bij Tottenham Hotspur lijkt Janssen niet meer in de plannen van Mauricio Pochettino voor te komen, maar de spits wil niet uitweiden over zijn toekomst bij de Londense club.

"Natuurlijk heb ik hier wel mijn gedachten bij, maar het is het beste om me nu te focussen op het heden. Als we het einde van het seizoen naderen, gaan we zien wat er gebeurt. Maar het is duidelijk dat ik het naar mijn zin heb bij Fenerbahçe", aldus Janssen, die geen spijt heeft van zijn overgang. "Ik stond en sta nog steeds honderd procent achter mijn keuze."