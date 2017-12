De Gea de hemel ingeprezen: ‘Hij is net een personage uit ’The Matrix‘’

David de Gea was afgelopen zaterdag een van de uitblinkers bij het duel tussen Arsenal en Manchester United (1-3). De 27-jarige keeper van the Red Devils voorkwam een aantal doelpunten met indrukwekkende reddingen. Manager José Mourinho noemde hem na afloop de beste keeper ter wereld en daar is oud-middenvelder Jamie Redknapp het mee eens. Volgens de voormalig speler van Liverpool doet De Gea hem denken aan ‘een karakter uit The Matrix’.

De Spaans international had zaterdag veertien reddingen in huis en leverde zodoende een belangrijk aandeel in de overwinning op the Gunners. “Ik geef toe dat ik ongelijk had over De Gea toen hij net in de Premier League terechtkwam”, zegt Redknapp in de Daily Mail. “Ik kan me nog goed herinneren hoe hij als twintigjarige op doel stond met een shirt dat veel te groot was. Ik vroeg mezelf af of hij fysiek wel mee zou kunnen in de Premier League. Sindsdien heeft hij alle critici de mond weten te snoeren. Ik denk niet dat ik ooit een betere lijnkeeper heb gezien dan De Gea. Hij is een beetje als een personage uit The Matrix, als je ziet hoe hij redding brengt.”

Toch is De Gea volgens Redknapp niet de beste keeper die ooit tussen de palen heeft gestaan in de Premier League. “Wat mij betreft staat hij nog achter Peter Schmeichel, de absoulute nummer één”, aldus Redknapp. “Hij was imposant. Als je op hem af ging en het idee dat je ging scoren, toverde hij weer een sensationele redding uit de hoge hoed.”