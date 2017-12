Verbeek: ‘Verheijen is een ramp voor het Nederlandse voetbal’

Gertjan Verbeek heeft geen goed woord over voor Raymond Verheijen. De trainer van FC Twente pleit er in TC/Tubantia voor om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de methode van Verheijen, die deel uitmaakt van de trainersopleiding van de KNVB. Bij de trainingsschema's van Verheijen wordt uitgegaan van een goede balans tussen arbeid en rust.

Verbeek werkte in het seizoen 2008/09 bij Feyenoord korte tijd samen met de inspanningsfysioloog. "Toen bepaalde hij of de trainers 'groot of klein' moesten trainen. Terwijl zo'n man ondersteunend moet zijn en niet bepalend. Niemand kan van een afstandje bepalen wat er wordt gevraagd", vindt de oefenmeester. "Verheijen is een ramp voor het Nederlandse voetbal. Hij biedt trainers een pakket aan en scheert daarbij iedereen over één kam. Trainers die zijn visie volgen, voeren een kunstje op en kijken niet verder."

Bij zijn nieuwe club Twente heeft Verbeek opgemerkt dat zijn ploeg per wedstrijd gemiddeld 110 kilometer aflegt. Bij VfL Bochum was dat 120 kilometer, weet hij. "En dan hebben we het over de Tweede Bundesliga", voegt Verbeek toe. Het verschil werd duidelijk op 9 november in het oefenduel met VfL Wolfsburg (2-1 nederlaag). "PSV heeft betere spelers en een betere ploeg dan VfL Wolfsburg. Tegen PSV konden wij er soms heel aardig onderuit voetballen, maar drie dagen later werden we door Wolfsburg op elke plek van het veld negentig minuten lang opgejaagd."