Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Schöne evenaart Ziyech

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? Deze week zijn Ajax, Feyenoord, FC Groningen en Willem II hofleverancier met ieder twee spelers.

DM: Sergio Padt (FC Groningen), statistiek: 7 reddingen - Padt verrichte zeven reddingen en daarmee komt zijn totaal dit seizoen op 73, meer dan alle andere keepers in de Eredivisie.

RV: Bart Nieuwkoop (Feyenoord), statistiek: 3 tackles, 10 balveroveringen - Nieuwkoop had meer balcontacten (92) dan iedere andere speler tijdens Feyenoord - Vitesse

CV: Renato Tapia (Feyenoord), statistiek: 9 uitverdedigende acties, 9 gewonnen duels

CV: Nicolas Isimat-Mirin (PSV), statistiek: 3 intercepties, 8 gewonnen luchtduels - PSV hield voor het eerst sinds 2005 (toen 12 keer) binnen één kalenderjaar in elf thuisduels in de competitie de nul.

LV: Konstantinos Tsimikas (Willem II), statistiek: 4 geslaagde voorzetten, 7 balveroveringen - Tsimikas gaf meer voorzetten (9) dan iedere andere speler tijdens Willem II - Heracles Almelo.

CM: Lasse Schöne (Ajax), statistiek: 5 schoten op doel, 88 procent passnauwkeurigheid - Schöne werd de eerste Eredivisiespeler met twee rake vrije trappen in een Eredivisieduel sinds Hakim Ziyech op 2 april 2016 namens FC Twente tegen Willem II.

CM: Fredrik Midtsjö (AZ), statistiek: 14 balveroveringen, 117 balcontacten - Midtsjö won veertien keer balbezit tegen VVV, het hoogste aantal voor een speler van AZ dit seizoen.

CM: Yassin Ayoub (FC Utrecht), statistiek: 11 balveroveringen, 4 gecreëerde kansen - Ayoub was in zijn laatste zeven Eredivisieduels goed voor twee doelpunten en drie assists.

RA: Oussama Idrissi (FC Groningen), statistiek: 3 schoten, waarvan 2 op doel - Idrissi maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen in zijn dertiende optreden, in het vorige seizoen had hij 27 wedstrijden nodig om tot dit aantal te komen.

CA: (Willem II), statistiek: 8 schoten, 2 doelpunten - Ogbeche maakte zes doelpunten in zijn laatste drie Eredivisieduels en heeft minder minuten (49) per doelpunt nodig dan iedere andere Eredivisiespeler met minimaal twee doelpunten.

LA: Justin Kluivert (Ajax), statistiek: 3 schoten, 5 voorzetten - Kluivert scoorde in totaal vier keer en gaf één assist in zijn laatste drie Eredivisiewedstrijden.