Pogba: ‘Ik hoop dat belangrijke spelers van Man City geblesseerd raken’

Paul Pogba hoopt op een terugval van Manchester City. De koploper van Engeland liet dit seizoen pas twee punten liggen, waardoor de voorsprong op Manchester United is opgelopen tot acht punten. Volgens Pogba is het een kwestie van tijd voordat City weer fouten gaat maken. Het zou daarbij kunnen helpen als the Citizens spelers kwijtraken door blessures, stelt Pogba. Die uitspraken leiden op sociale media tot de nodige kritiek.

Pogba is zelf net terug van wekenlang blessureleed en was zeker niet de enige speler van Manchester United die de afgelopen maanden uit de roulatie was. "Ik geloof echt dat ze nog slippertjes gaan maken. Ik hoop, en ik weet dat het slecht is om zoiets te zeggen, maar ik hoop dat een paar belangrijke spelers van Manchester City geblesseerd zullen raken, net zoals ons is overkomen", zegt Pogba tegen de BBC.

"Bij ons ontbreken telkens belangrijke spelers in belangrijke wedstrijden. Als dat Manchester City ook overkomt, dan verandert de zaak misschien. Het zou ze iets zwakker kunnen maken", denkt de Fransman. Zaterdag neemt Pogba het met United in Londen op tegen Arsenal. Een dag later kruist City voor eigen publiek de degens met West Ham United.