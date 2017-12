‘Als je hoort van 13 goals in 2 duels, denk je dat ze in blakende vorm zijn’

Ajax won de afgelopen twee Eredivisie-duels met ruime cijfers van NAC Breda (0-8) en Roda JC Kerkrade (5-1), maar het spel van de Amsterdammers liet bij vlagen te wensen over. Matthijs de Ligt is zich ervan bewust dat zijn ploeg wellicht niet heel goed speelt, maar geeft aan dat makkelijk scoren ook een kwaliteit is.