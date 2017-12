Crisis is compleet in Deventer: ‘Ik ben nog nooit opgestapt’

Go Ahead Eagles verloor vrijdagavond met 3-0 van FC Den Bosch en leed daarmee alweer de vierde nederlaag in vijf wedstrijden. De druk op Leon Vlemmings neemt toe, maar de 47-jarige trainer weigert om de handdoek in de ring te gooien.

“De binding met het elftal is er zeker nog en we hebben vertrouwen in elkaar. Daar kijk ik naar. Nee, ik ben nog nooit ontslagen bij een club, wel opgestapt, maar ik ken ook de wetten van het voetbal, al is het aan anderen om te oordelen over mijn toekomst”, zo wordt Vlemmings geciteerd door De Stentor.

Go Ahead is na zestien speelronden met achttien punten terug te vinden op de veertiende plaats in de Jupiler League. De laatste overwinning dateert van 27 oktober toen de beloften van AZ in De Adelaarshorst met 2-1 werden verslagen.