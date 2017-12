Vuurpijl van Malcom gaat de wereld over: 36 meter en 85 km/h

Girondins Bordeaux ging vrijdagavond met 3-2 onderuit tegen Dijon en zakte daardoor naar de elfde plaats. Er zal echter vooral worden nagepraat over het doelpunt dat Malcom maakte. De rechtsbuiten knalde na ruim een half uur spelen vanaf 36 meter de 1-2 tegen de touwen in Stade Gaston Gérard.

Doelman Baptiste Reynet zag de poging van ver aankomen, maar had dus geen antwoord op de inzet van de twintigjarige Braziliaan. Malcom maakte daarmee alweer zijn zevende doelpunt van buiten het strafschopgebied sinds hij in februari 2016 zijn debuut maakte voor les Girondins. Geen speler in de Ligue 1 maakte sindsdien meer goals van buiten de zestien dan Malcom.

WOOOWW! 😱😳 Een mooier doelpunt ga je dit weekend niet meer zien. Malcom van FC Girondins de Bordeaux is de naam! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 1 december 2017

De linkspoot, die in de belangstelling zou staan van onder meer Manchester United, Arsenal en Chelsea, kon zijn werkgever dus niet aan een punt helpen, daar het 3-2 werd. De overige doelpunten werden gemaakt door Jonathan Cafú, Cédric Yambéré, Benjamin Jeannot en Wesley Saïd. Bordeaux heeft nu slechts één van de laatste twaalf uitwedstrijden in de Ligue 1 weten te winnen.