‘Je weet nooit of ik trainer van PSV word’

Mark van Bommel heeft momenteel de Onder-19 van PSV onder zijn hoede en maakt in die hoedanigheid indruk. Zo werd de oud-middenvelder onlangs door Ronald Waterrreus aangedragen als mogelijke opvolger van Phillip Cocu als trainer van het eerste elftal van de Eindhovense club. Of Van Bommel daar zelf open voor staat, laat hij in het midden.

De veertigjarige oud-international heeft zich na zijn actieve spelerscarrière gericht op het trainersvak. "Je weet nooit of ik trainer van PSV word. In de voetballerij weet je het nooit", laat hij kort weten in het programma Matchwinner Pro van RTL. Van Bommel was vanaf 2015 ruim anderhalf jaar werkzaam als assistent-trainer bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

Daar fungeerde hij als rechterhand van Bert van Marwijk. "We hebben als speler en trainer samengewerkt, maar nu als trainer en assistent-trainer", zegt Van Bommel over de samenwerking met zijn schoonvader. "Zijn werkwijze was mij al bekend. We denken hetzelfde over voetbal. Of we samen aan de slag gaan? Dat zou kunnen. Hij heeft ontzettend veel ervaring. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Heb ik hem dan nodig? In sommige situaties is het prettig om daarop terug te vallen."