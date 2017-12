Duitsland wapent zich: ‘Ze hanteren een agressieve voetbalstijl’

Duitsland is op het WK in Groep F ingedeeld bij Mexico, Zuid-Korea en Zweden, de bedwinger van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks. Bondscoach Joachim Löw van de regerend wereldkampioen noemt die teams ‘zeer interessante tegenstanders’.

“We willen in de groep de basis leggen voor een succesvolle titelprolongatie, dat is ons doel”, zo wordt Löw geciteerd door de Duitse media. Doelman Manuel Neuer gaat ervan uit dat de drie opponenten weinig verrassingen zullen hebben voor die Mannschaft: “Het zijn allemaal tegenstanders die ons niet onbekend zijn. Ik vind het ook wel fijn dat we weten wat we ongeveer kunnen verwachten.”

“Het zijn serieuze tegenstanders en het is ons doel om als eerste te eindigen in de groep. Mexico hanteert normaal gesproken een positief agressieve voetbalstijl en aan de Zweden kunnen we ons wel goed aanpassen. Maar aangezien ze Italië hebben uitgeschakeld, zullen wij Zweden zeker niet onderschatten. Zuid-Korea staat bekend om verzorgd spel”, besluit de doelman van Bayern München.