Onana in de clinch met bondscoach: ‘Hij zet ons land tegen ons op’

André Onana maakt bij Ajax veel indruk, maar speelde toch pas twee interlands voor Kameroen. De sluitpost liet de Afrika Cup vorig jaar schieten, omdat hij zich net had ontwikkeld tot basisspeler bij Ajax en hij zich daarop wilde focussen. Daardoor onderhoudt Onana momenteel een moeizame relatie met bondscoach Hugo Broos.

“Ik kan niet zeggen dat hij een leugenaar is, maar als je met hem praat... Hij zegt tegen je dat hij je niet selecteert. En dan zegt hij op een persconferentie bijvoorbeeld dat je niet meer voor je land wilt uitkomen. En dan worden mensen boos op je, maar ik heb dat nooit gezegd”, zegt Onana in een interview met FOX Sports.Volgens de sluitpost is hij niet de enige die zo behandeld wordt door de Belgische bondscoach van Kameroen.

“Dat is waarom veel spelers besluiten om niet meer mee te gaan. Het is een goede trainer, maar soms zegt hij dingen die hij niet zou moeten zeggen. Dat is heel raar”, vervolgt de sluitpost van Ajax. “Als hij mij niet meer nodig heeft, is dat geen probleem. Het is niet iets waar ik bang voor hoef te zijn. We moeten allemaal eerlijk zijn. Als ik niet wil spelen, besluit ik dat ik niet ga spelen.”

“Je hoeft er niet over te liegen, maar hij zet ons land tegen ons op. Hij is daar voor drie of vier jaar. Maar wij komen daar vandaan. Wij hebben meer problemen na hem... Het is niet goed wat hij doet”, besluit Onana. Kameroen won vorig jaar de Afrika Cup, maar wist zich niet te plaatsen voor het WK.