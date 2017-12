‘Dat PSV vaak op het nippertje wint? Het zijn soms mazzeltjes, maar niet altijd’

Als speler van Ajax en PSV bleef Sören Lerby tussen 1982 en 1988 maar liefst 59 Eredivisie-wedstrijden op rij ongeslagen. Nu zou dat record weleens door PSV’ers Daniel Schwaab en Joshua Brenet verbroken kunnen worden. De Deen noem het in gesprek met het Eindhovens Dagblad geen toeval dat PSV dit seizoen wedstrijden op het nippertje naar zich toe trekt.

“Dat PSV zo vaak op het nippertje wint? Het zijn soms mazzeltjes, maar zeker niet altijd. Ploegen die vaak in de slotfase winnen, hebben een soort mentale kracht. Je moet een paar spelers in de ploeg hebben die de gave hebben om aan het eind nog een keer het uiterste te geven en alles willen en ook kunnen oproepen”, aldus Lerby, het een kwaliteit noemt. “Het is niet zo makkelijk, zeker niet als het in een wedstrijd een paar keer heeft tegen gezeten of als het niet loopt.”

“Maar het is niet altijd toeval, al moet het soms ook een keer mee zitten. Dat had Feyenoord vorig seizoen ook wel eens”, vervolgt de Deen, die tegenwoordig zaakwaarnemer is. Hij stelt dat een kampioensploeg niet altijd een goede reeks nodig heeft om de koppositie in handen te houden. “Niet altijd. Soms verspelen alle favorieten veel punten en is het niet eens nodig om series neer te zetten. En soms is het nek-aan-nek en moet het wel.”