Ronaldo verdient duizelingwekkend bedrag per gesponsorde Instagram-foto

Cristiano Ronaldo ontvangt een prima salaris bij Real Madrid, maar de sterspeler van de Koninklijke verdient een aardig zakcentje via Instagram. De Portugees is de best betaalde man ter wereld als het gaat om inkomsten die worden gegenereerd door het posten van een gesponsorde foto. Per gesponsorde post verdient Ronaldo circa 350.000 euro.

Een onderzoek van Hopper HQ brengt aan het licht dat de aanvaller hiermee tevens de best betaalde atleet is als het gaat om het posten van gesponsorde foto's op het sociale medium. Ronaldo krijgt deze flinke som geld mede vanwege het aantal volgers: met 116 miljoen fans mag Ronaldo zich een van de grootste influencers van de wereld noemen.

Qua inkomsten uit Instagram-posts moet Ronaldo alleen popster Selena Gomez (480.000 euro, 130 miljoen volgers) en celebrity Kim Kardashian (437.000 euro, 104 miljoen volgers) voor zich dulden. In de top tien van 'duurste Instagrammers' is er naast Ronaldo nog maar één atleet terug te vinden, namelijk basketballer LeBron James (105.000 euro, 34 miljoen volgers).