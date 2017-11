Ajax-vertrek na gesprek met De Boer: ‘Klaar met al die jaren te wachten’

Mitchell Donald speelt momenteel bij het Servische Rode Ster Belgrado en heeft een flink verleden bij Ajax. De Amsterdammer blikt in gesprek met VICE Sports terug op zijn dienstverband bij zijn oude club, die hij zag als zijn 'eerste liefde': "Ik heb het meeste genoten van werken met Henk ten Cate, wij hadden een goede relatie met elkaar."

Donald speelde jarenlang bij Ajax, maar in 2011 liet zijn werkgever hem transfervrij vertrekken naar Roda JC Kerkrade. "Het was deels mijn eigen keuze. Ik kon mijn contract met een jaar verlengen, maar wist niet zeker of ik dan wel zou spelen. Ik had een goed gesprek met Frank de Boer, die toen hoofdtrainer was. Ik vroeg hem naar zijn oprechte advies. De Boer vertelde me dat hij mijn kwaliteiten kende, maar me geen speelminuten kon garanderen."

De middenvelder vond zichzelf te oud om op de bank plaats te nemen en was van mening dat hij moest spelen: "Ik was er klaar mee om al die jaren te wachten." Donald kon na zijn periode bij de Limburgers ook naar Huddersfield Town vertrekken, maar koos voor Mordovia Saransk. "Ze speelden toen in de middenmoot van de Championship en het zag er niet naar uit dat daar ooit verandering in zou komen. Verdomme, kijk nou naar ze. Soms vraag ik me weleens af hoe die stap voor mij uitgepakt zou hebben."

Bij Ajax heeft Donald naast De Boer en Ten Cate ook samengewerkt met Marco van Basten en Martin Jol. "Met Van Basten heb ik niet veel gepraat, omdat ik geblesseerd was toen hij hoofdtrainer was. Kijk, een jonge speler moet het vertrouwen van een trainer krijgen. Helaas voor mij besloot Martin Jol zijn vertrouwen in andere spelers te steken. Dat is prima, zijn keuze. Maar ik vind dat ik meer verdiende."