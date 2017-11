Valverde: ‘Hij is oké, maar soms is iets moeilijker als je te hard je best doet’

Barcelona rekende woensdagavond met overtuigende cijfers af met Real Murcia, maar Gerard Deulofeu slaagde er niet in om de handen in het Camp Nou op elkaar te krijgen. De vleugelaanvaller kreeg van Ernesto Valverde de kans in een opstelling die verder vooral bestond uit talenten en liet na om een aantal flinke kansen te verzilveren.

“Hij heeft het vanaf het eerste moment geprobeerd. Het klopt dat hij aan het einde gespannen was omdat hij wilde scoren of een actie wilde maken en soms wordt het alleen maar moeilijker als je te hard je best doet”, nam de trainer Valverde na de wedstrijd in bescherming tegenover verslaggevers. “Maar zijn inzet heeft daarnaast wel een positieve kant. Ik maak me geen zorgen, hij is oké. Hij heeft geen fysieke problemen, hij is niet ziek, hij is oké.”

Valverde ruimde een plaats in zijn basisopstelling in voor Oriol Busquets en bracht David Costas vroeg in de tweede helft in voor Gerard Piqué. Dat duo kon de trainer wel bekoren: “Ze deden het erg goed. In het geval van David: ik had al gepland om hem te laten spelen, zeker omdat Piqué maar vijftig minuten wilde spelen.”

“Oriol is een speler die ons kan helpen. Hij is nog erg jong (achttien jaar, red.), maar ik denk dat hij het erg goed gedaan heeft. Ik haalde voor de zekerheid hem naar de kant omdat ik niet vier B-spelers tegelijkertijd op het veld wilde hebben. Carles Aleñá deed het ook erg goed en José Arnaiz scoorde opnieuw, dus ik ben erg blij”, toonde de oefenmeester zijn tevredenheid over het met 5-0 gewonnen Copa del Rey-duel.