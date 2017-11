‘Blind vreest zomers vertrek en geniet interesse uit Italiaanse top’

Daley Blind kwam in het eerste seizoen van José Mourinho bij Manchester United nog regelmatig aan spelen toe, maar de Oranje-international is in de huidige voetbaljaargang al elf duels op rij niet aan de aftrap verschenen bij the Red Devils. De geruchten over een vertrek uit Manchester beginnen dan ook toe te nemen en volgens The Times houdt ook Blind zelf rekening met een transfer.

De krant meldt op donderdag dat Manchester United nog geen nieuw contractvoorstel heeft gedaan, wat bij Blind heeft geleid tot zorgen over zijn toekomst. De Nederlander ligt nog vast tot het einde van dit seizoen, al heeft zijn club wel een optie om hem een jaar langer aan boord te houden. De verwachting is dat de Engelsen hier gebruik van gaan maken, maar niet om Blind langer aan boord te houden.

De nummer twee van de Premier League wil de optie naar verluidt lichten om volgend jaar nog wat aan de verdediger, die drie jaar geleden voor 17,5 miljoen euro werd opgehaald bij Ajax, over te houden en er zou al interesse zijn. Naast het eerder deze week genoemde Fenerbahçe wordt Blind namelijk ook in verband gebracht met Internazionale, dat momenteel op de tweede plek in de Italiaanse Serie A bivakkeert.