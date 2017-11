‘Het is niet zo simpel, maar hij kon ook moeilijk bij Ajax blijven’

Joris van Overeem maakte op twaalfjarige leeftijd de overstap van FC Abcoude naar AZ en heeft de jeugdopleiding van de club uit Alkmaar steeds professioneler zien worden, zo vertelt hij in De Telegraaf. Het is volgens de 23-jarige middenvelder dan ook geen toeval dat AZ met veel spelers uit de eigen academie speelt.

“Fysiek, mentaal, technisch en tactisch worden de spelers veel beter opgeleid. En voor de buitenwereld zijn jongens als Guus Til en Calvin Stengs misschien nieuw, maar negen van de tien spelers die dit jaar debuteerden, trainden vorig seizoen al met ons mee om te wennen. Dat ze er nu staan en het goed doen, is mooi. Maar er zitten wel gigantisch veel trainingsuren in”, aldus Van Overeem, die er dan ook voor pleit dat meer clubs uit de Eredivisie blijven investeren in de jeugdopleiding.

“Als je meer geld in de jeugdopleiding stopt en een goede visie hanteert, zoals bij AZ het geval is, dan komen er vrijwel zeker betere spelers uit. Als je dat op de juiste manier blijft ontwikkelen, dan zal het niveau van de Eredivisie uiteindelijk stijgen en wordt het voor spelers interessanter om langer in Nederland te blijven”, vervolgt Van Overeem. Hij wijst naar Davy Klaassen, die als aanvoerder bij Ajax vertrok, maar toch moeite heeft om aan te haken bij het niveau dat Everton nastreeft.

“Hij was uitgeleerd in de Eredivisie en veel mensen vonden Everton een logische stap. Desondanks blijkt het nog niet zo simpel om daar aan te haken. Anderzijds kon hij ook moeilijk bij Ajax blijven. Een mogelijke conclusie: spelers zijn op dit moment te snel uitgeleerd in de Eredivisie”, klinkt het. Van Overeem speelde tot dusverre honderd officiële wedstrijden voor AZ en daarin kwam hij tot 14 doelpunten en 21 assists. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2020 door.