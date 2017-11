Kritiek op talent van Bayern: ‘Hij is er mentaal niet klaar voor’

De samenwerking tussen Renato Sanches en Swansea City verloopt nog niet vlekkeloos. De middenvelder kwam pas in zeven Premier League-wedstrijden in actie en krijgt veel kritiek te verwerken in Engeland. Fernando Meira denkt dat de twintigjarige Portugees, die onder contract staat bij Bayern München, vooral mentaal sterker moet worden.

“Als je in Engeland of Duitsland speelt, moet je heel sterk zijn. Niet alleen in voetballend opzicht, maar ook in mentaal opzicht en ik denk dat hij er nog niet klaar voor is om in deze landen te spelen”, aldus de oud-verdediger in een interview met SPORT1. De 39-jarige Meira speelde zelf voor onder meer VfB Stuttgart, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg.

“Sanches was in Portugal een jongen met veel potentie en veel kwaliteit en ook in de nationale ploeg heeft hij zijn talent laten zien. Hij is nog jong en hoewel mentaliteit belangrijk is voor een voetballer, heeft Renato gewoon nog wat tijd nodig. Zijn persoonlijkheid moet rijpen en daarna kan hij laten zien wat hij in huis heeft”, besluit Meira. Zijn landgenoot heeft bij Bayern nog een contract tot medio 2021.