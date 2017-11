Neymar kijkt uit naar vrijdag: ‘Ik ga popcorn in de magnetron stoppen’

Vrijdag vindt de loting voor het WK in Rusland plaats. De 32 landen kijken vol spanning uit welke ploegen het tegen elkaar op moeten nemen volgend jaar zomer. Vele ogen zijn medio 2018 gericht op Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar en de sterspelers van respectievelijk Real Madrid, Barcelona en Paris Saint-Germain zeggen op de website van FIFA uit te kijken naar de trekking.

"Ik ben relaxed. Hoewel sommige teams sterker zijn dan andere, zullen de groepen wel goed in balans zijn. Ik ben kalm, want wanneer het zover is, zal de ploeg er klaar voor zijn”, aldus Ronaldo. "Tegen wie we ook loten, we moeten winnen, ten koste van alles." Ook Messi kan niet wachten: "Ik ga de loting zeker volgen als er geen training of wedstrijd is", zegt de Argentijn.

Net als Ronaldo maakt Neymar zich voorlopig nergens druk om en verwacht hij dat Brazilië een goede kans maakt op de titel: "Ik denk dat wij iedereen aankunnen", aldus de aanvaller, die speciale plannen heeft voor komende vrijdag: "We gaan wat popcorn in de magnetron stoppen en ik ga wat familie en vrienden bellen. Iedereen zal aan de buis gekluisterd zitten."