'Het was krankzinnig, ik vreesde voor mijn carrière’

Erik Lamela maakte dinsdagavond na exact 400 dagen weer minuten voor Tottenham Hotspur. De Argentijn mocht invallen voor Christian Eriksen, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg het onderspit moest delven tegen Leicester City (2-1). In gesprek met The Guardian zegt de middenvelder annex buitenspeler dat hij vreesde voor het einde van zijn carrière.

Lamela moest twee operaties ondergaan om zijn heupproblemen te verhelpen en er waren in de dertien maanden van absentie momenten waarbij hij vreesde dat hij nooit meer op hoog niveau zou voetballen. "Ik vreesde dat ik nooit meer zou spelen. Het was krankzinnig", blikt Lamela terug. "Het was waarschijnlijk de slechtste periode uit mijn leven."

"Ik wilde spelen, maar mijn blessure duurde echt te lang. Natuurlijk vreesde ik het ergste, maar mijn familie steunde me. Maar ik sta hier nu omdat ik elke dag keihard heb gewerkt en nooit heb opgegeven. De manager (Mauricio Pochettino, red.) en de staf waren eerlijk waar geweldig. Ze waren er altijd voor me. Natuurlijk moet ik nog beter worden, ik ben nog geen honderd procent. Maar ik ben blij dat ik terug ben", besluit Lamela.