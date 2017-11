Rummenigge bevestigt: ‘Volgend seizoen is hij niet onze trainer’

Jupp Heynckes gaat na dit seizoen niet door als trainer van Bayern München, zo bevestigt clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge dinsdag. Zelf heeft Heynckes altijd de intentie uitgesproken om het bij één seizoen te houden, maar president Uli Hoeness zaaide vrijdag verwarring tijdens de jaarlijkse algemene vergadering door de deur voor een langer verblijf open te houden.

Heynckes was niet gediend van die uitspraken en sprak erover met Rummenigge. "Uli Hoeness heeft de discussie over de trainer niet aangewakkerd", benadrukt de voorzitter in gesprek met Kicker. "De sfeer was vrijdag erg goed en harmonieus. Uli heeft eigenlijk alleen zijn waardering voor Jupp Heynckes uitgesproken. Gisteren vroeg Jupp mij waarom Uli dat heeft gezegd. Ik antwoordde toen precies zo, en het was goed."

Rummenige erkent evenwel voor het eerst dat er komend seizoen een andere trainer dan Heynckes op de bank zal zitten. "Ja, dat zal zo zijn. We zullen er rustig mee omgaan", kondigt hij aan. Heynckes liet er eerder al geen misverstand over bestaan: 72-jarige oefenmeester zou na dit seizoen afscheid nemen. Mogelijk spreekt hij zich wel uit over de kandidaten voor zijn opvolging, zegt Rummenigge. "Ik verwacht dat Jupp daar een rol in gaat spelen."

Heynckes zal ook worden gevraagd naar zijn transferwensen in januari, geeft Rummenigge aan. Zo wordt Bayern vaak gelinkt aan spits Sandro Wagner van TSG Hoffenheim. "We hebben gesproken met Hoffenheim. Het werd duidelijk dat Hoffenheim qua transfersom veel hoger inzet dan wij ons konden voorstellen", vertelt de voorzitter. "Ik weet niet of we nog nader tot elkaar kunnen komen. We moeten erover om de tafel met onze trainer. Als hij het noodzakelijk vindt, en als we een redelijke prijs kunnen afspreken, dan sluit ik niets uit."