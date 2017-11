Aankoop van 45 miljoen gefileerd na ‘horroroptreden’: ‘Hij is nog jong’

Tiemoué Bakayoko heeft wisselvallige maanden achter de rug. De middenvelder van Chelsea is weliswaar uitgegroeid tot basisspeler na zijn overstap van AS Monaco, maar wordt in Engeland een gebrek aan consistentie verweten. Zaterdag speelde de Fransman een ongelukkige wedstrijd tegen Liverpool (1-1): Bakayoko ging in de fout bij het enige tegendoelpunt en werd voortijdig gewisseld door Antonio Conte. De trainer erkent dat zijn pupil aan zijn spel moet werken.

Volgens de Engelse boulevardpers kende Bakayoko een 'horroroptreden' op Anfield. Analist Rio Ferdinand noemde de controleur in defensief opzicht een 'schande', omdat hij 'niks doet' op het veld. Conte neemt het deels op voor zijn zomeraanwinst, maar toont zich ook kritisch. "Bakayoko is nog een heel jonge speler. Hij is pas 23", benadrukt de Italiaan dinsdag. "Hij heeft al veel wedstrijdervaring en daar zijn verschillende redenen voor. Maar hij moet zichzelf zeker verbeteren op tactisch gebied en als het gaat om onze voetbalfilosofie."

"Voor een jonge speler die vaak in actie komt, vind ik hem goed spelen", vervolgt Conte op de persconferentie voorafgaand het competitieduel met Swansea City van woensdag. "Het hoort erbij dat je goede optredens afwisselt met mindere. Hij werkt hard en ik ben blij met zijn toewijding en mentaliteit. Er is bij hem nog veel ruimte voor verbetering." Afgelopen zomer maakte Bakayoko voor 45 miljoen euro de overstap van Monaco naar Chelsea. Hij speelde tot dusver twaalf duels in de Premier League, waarvan tien als basisspeler.