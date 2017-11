‘Pogba heeft me verbannen nadat hij een potje Uno van me verloor’

Kurt Zouma spreekt in gesprek met Goal vol lof over Paul Pogba. De twee landgenoten, die samenspelen bij les Bleus, spelen allebei in Engeland en zodoende zoeken de vrienden elkaar regelmatig op. Zouma mag het huis van Pogba echter niet meer betreden, nadat de middenvelder van Manchester United een potje Uno verloor van zijn kompaan.

"Hij houdt er niet van om te verliezen, ook niet bij kaartspelletjes zoals Uno", aldus de verdediger van Chelsea, die momenteel op huurbasis speelt bij Stoke City. "Hij is nog altijd dezelfde jongen als vroeger, hij is niet veranderd. Een tijd geleden ging ik naar zijn huis en versloeg ik hem met Uno. Hij was zó boos… Hij wilde niet meer dat ik langskwam."

"Hij zei: 'Kom niet meer naar mijn huis!' Ik zei: 'Vriend van me, alsjeblieft, het is alleen maar Uno waar we over praten'", vervolgt Zouma, die niet begrijpt waarom Pogba zoveel kritiek krijgt vanwege zijn gedrag. "Hij houdt van bepaalde haarstijlen en ook van dabben. Ik zei hem dat hij moest stoppen daarmee, maar dat doet hij niet. En dat is goed. Hij is een van de beste spelers, hij heeft alles. Dat is waarom mensen continu over hem praten."