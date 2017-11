SC Cambuur zet Dijkhuizen per direct op straat

Marinus Dijkhuizen is niet langer de hoofdtrainer van SC Cambuur. De club uit Leeuwarden maakt dinsdagochtend bekend dat de oud-aanvaller verantwoordelijk wordt gehouden voor de ‘tegenvallende resultaten’ en dat men op zoek gaat naar een nieuwe oefenmeester.

De assistenten Sipke Hulshoff en Jan Bruin nemen de honneurs voorlopig waar en zullen de huidige nummer zeventien van de Jupiler League voorbereiden op het duel met Telstar van komende vrijdag. Voor het bestuur betekende de 2-1 nederlaag tegen FC Eindhoven de bekende druppel die de emmer deed overlopen.

De 45-jarige Dijkhuizen noemde het verlies in gesprek met Omrop Fryslan 'super frustrerend': "De eerste helft van ons was heel matig, daarom was ik in de rust ook pissig. De tweede helft was een stuk beter en dan toch weer verliezen. Ik had kunnen leven met een gelijkspel. Dit komt keihard aan voor iedereen bij Cambuur, super frustrerend."

Dijkhuizen werd in mei gepresenteerd als de nieuwe trainer van Cambuur en keerde daarmee voor de derde terug naar de club uit Friesland. Eerder was de oud-spits van onder meer Excelsior, Cambuur en FC Utrecht werkzaam bij NAC Breda, Brentford FC, Excelsior, VV De Meern en VV Montfoort.