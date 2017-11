Topverdiener zakt door het ijs: ‘Hij voldoet niet aan de verwachtingen’

Shanghai Shenhua sleepte zondag de beker van China in de wacht, want de 3-2 nederlaag tegen Shanghai SIPG was na de eerdere 1-0 overwinning op eigen veld voldoende om over twee wedstrijden aan het langste eind te trekken. Carlos Tévez deelde niet mee in de feestvreugde, want toen de aanvaller hoorde dat hij niet in de selectie zou zitten, vloog hij direct terug naar Argentinië.

De 33-jarige Tévez speelt sinds eind december voor Shenhua, maar heeft nog maar weinig laten zien voor het weeksalaris van 722.000 euro dat hij opstrijkt in de Super League. Algemeen directeur Zhou Jun erkent tegenover Shanghai TV dat hij meer van de 76-voudig international had verwacht: “We besloten Tévez te kopen omdat de kwalificatiereeks voor de Aziatische Champions League ging beginnen en de nieuwe regels toen nog niet bekend waren”, doelt Zhou op een aantal maatregel dat in juni werd ingevoerd.

De bond maakte bekend dat clubs die middels ‘kapitale uitgaven’ een speler halen, eenzelfde som als het transferbedrag moeten stoppen in een regeringsfonds dat bestemd is voor de opleiding van jonge voetballers en de promotie van het voetbal in China algemeen. De autoriteiten trachtten op die manier de miljoenentransfers van buitenlanders enigszins aan banden te leggen. Daarnaast werd bepaald dat de clubs voortaan drie Chinezen van onder de 23 jaar moesten opstellen in competitiewedstrijden.

“Tévez deed het vrij goed bij Boca Juniors en Juventus en onze club had een speler nodig met een reputatie en internationale uitstraling. Ja, uiteindelijk voldoet hij niet aan de verwachtingen, maar hij blijft hard werken om te kunnen spelen. Of we zijn contract verlengen of niet, dat is ook aan de speler. Zijn toekomst hangt samen met de verdere onderhandelingen tussen hemzelf en de club”, besluit de bestuurder van Shenhua. Tévez maakte tot dusverre vier doelpunten in negentien wedstrijden voor Shenhua.