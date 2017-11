PSV’er denkt aan vertrek: ‘Ik ga in overleg met Phillip Cocu’

Sam Lammers sluit niet uit dat hij vanaf de winterstop elders voetbalt. De twintigjarige aanvaller kwam dit seizoen pas vijf keer in actie in het eerste elftal en maakt zijn minuten voornamelijk bij de beloften in de Jupiler League.

“Ik ben gelukkig bij PSV, train bij het eerste elftal en speel mijn wedstrijden bij Jong PSV. Aan de andere kant zal ik in goed overleg met de trainer zeker gaan kijken wat het beste voor me is”, zo wordt Lammers na de 0-3 overwinning op FC Oss geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Lammers sluit een verhuur niet uit: “Op dit moment is het nog wat vroeg om daarover na te denken, maar ik kan natuurlijk ook niks uitsluiten. Met de trainer kan ik zeker over dit soort dingen praten en we gaan in de winterstop samen bepalen wat de beste optie is.” De international van Jong Oranje ligt in Eindhoven nog tot medio 2021 vast.