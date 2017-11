‘Sneijder onderhandelt en lijkt op weg naar Major League Soccer’

Wesley Sneijder gaat mogelijk aan de slag in de Major League Soccer. Zaakwaarnemer Guido Albers praat volgens het Algemeen Dagblad deze week met een afvaardiging van Los Angeles FC, dat getraind wordt door Bob Bradley en in het nieuwe kalenderjaar debuteert op het hoogste niveau.

“Aan Sneijder zelf zal het niet snel liggen. De voetballer en zijn vrouw Yolanthe hebben er nooit een geheim van gemaakt graag nog eens in Amerika te gaan wonen, werken en voetballen”, zo meldt het dagblad. De 33-jarige Sneijder heeft bij OGC Nice nog een contract tot het einde van het seizoen, maar dat huwelijk is tot op heden uitgelopen op een sof. Sneijder speelde pas acht wedstrijden, met een totaal van 645 speelminuten.

Als de 133-voudig international van het Nederlands elftal aan de slag gaat in de Verenigde Staten, dan wordt dat het zesde land waarin hij in zijn carrière komt te voetballen. Eerder speelde de strateeg voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en nu dus voor OGC Nice. Afgelopen zomer leek Sneijder overigens al op weg te zijn naar Los Angeles FC.

ESPN meldde eind juni dat Sneijder dicht bij een akkoord was met de in oktober 2014 opgerichte club. Hij kon naar verluidt een tweejarig contract tekenen tegenover een salaris van drie miljoen euro per seizoen. Sneijder liet zijn contract bij Galatasaray uiteindelijk ontbinden en tekende niet in Californië, maar in Nice.