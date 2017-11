‘Everton hervat onderhandelingen met mogelijke opvolger Koeman’

Verschillende Engelse media melden maandag dat Sam Allardyce weer in gesprek is met Everton over een mogelijke functie als manager. Allardyce was eerder al in beeld bij the Toffees om de ontslagen Ronald Koeman op te volgen, maar zei onlangs dat hij niet meer wilde onderhandelen, omdat het proces te lang duurde.

Twee weken geleden was er dus geen overeenkomst bereikt, maar de voormalig bondscoach van Engeland zou nu weer om de tafel zitten met Everton. Eerst probeerde de Premier League-club nog om Watford te beroven van Marco Silva, maar the Hornets zagen een vertrek van hun manager niet zitten. Nu zou Allardyce weer de voornaamste kandidaat zijn.

Volgens Sky Sports is er in de afgelopen 48 uur veel progressie geboekt bij de onderhandelingen tussen manager en club. Een discussiepunt die nog op tafel ligt, is de duur van het contract van Allardyce. Eerst werd de ervaren trainer nog een deal tot het einde van het seizoen aangeboden, maar daar zou de Engelsman niet tevreden over zijn.

Sinds het vertrek van Koeman neemt David Unsworth de honneurs waar op Goodison Park, maar onder zijn leiding heeft de club vijf van de zeven duels verloren. Farhad Moshiri, grootaandeelhouder van Everton, zei onlangs dat een overeenkomst met een nieuwe permanente manager aanstaande was. "De eerste prioriteit is de club stabiliseren en daarom het benoemen van een nieuwe manager rondmaken. We zijn bijna rond."