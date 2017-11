AC Milan ontslaat Montella en stelt Gattuso per direct aan

Vincenzo Montella is ontslagen door AC Milan, zo maakt de club maandagochtend bekend. De trainer stond al langere tijd onder druk en de 0-0 remise tegen Torino is hem fataal geworden. Montella wordt opgevolgd door clublegende Gennaro Gattuso, zo laat Milan weten. De icoon van Milan, die actief was als jeugdtrainer, gaat per direct aan de slag.

Maandagochtend sijpelden de eerste berichten over het naderende ontslag van Montella al door. Het doelpuntloze gelijkspel tegen Torino zorgde voor onrust op de burelen van San Siro, omdat Milan nu al elf punten verwijderd is van de plekken die recht geven op Champions League-voetbal. I Rossoneri wilden dit seizoen juist een gooi doen naar de bovenste plekken, na het investeren van bijna tweehonderd miljoen euro.

Montella verwelkomde grote aankopen als Leonardo Bonucci, André Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoglu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez en Lucas Biglia. Milan wilde de aanval openen op Juventus, maar is na veertien speelronden terug te vinden op de zevende plek. Dat is nog niet genoeg voor deelname aan Europees voetbal. Gattuso moet de club uit het slop halen. De 39-jarige oud-middenvelder stond sinds de zomer aan het roer bij de Primavera, de hoogste jeugdploeg van Milan.

In zijn veertien jaar als speler bij de club won hij onder meer tweemaal de landstitel en even zo vaak de Champions League. Gattuso speelde tussen 1999 en 2013 voor Milan en was vervolgens nog even werkzaam als speler/trainer bij FC Sion. Daarna werd hij trainer van achtereenvolgens Palermo, OFI Crete en Pisa. Hij kan nog niet terugkijken op een succesvolle loopbaan als trainer, maar geniet toch het vertrouwen van Milan.