Jordi Alba haalt uit: ‘Ik was gratis en ik heb de club veel geld opgeleverd’

Jordi Alba nam zondagavond de gelijkmaker in de topper tussen Valencia en Barcelona in LaLiga voor zijn rekening. Na een weergaloze pass van Lionel Messi zorgde de linkerverdediger in de 82e minuut met een volley voor de 1-1. Alba vierde zijn doelpunt niet zoals hij dat altijd doet. De Spaans international is namelijk niet te spreken over de behandeling die hij al jaren krijgt van een deel van het publiek van zijn ex-werkgever Valencia.

Na de gelijkmaker kreeg Alba allerlei voorwerpen naar zich toegegooid, naast de vele fluitconcerten al eerder in de wedstrijd. De linksback was na afloop zichtbaar boos. "Ik begrijp niet waarom ik hier nu al zes jaar zo wordt behandeld", vertelde Alba. "Ik vind dat ze meer respect voor mij zouden moeten tonen. In ieder geval net zo veel respect als ik voor de supporters van Valencia heb. Ik ben gratis naar Valencia gekomen en ik heb de club veel geld opgeleverd. Dit duurt nu al zes jaar, elke keer word ik uitgefloten. Er zijn dingen verteld over mijn vertrek die helemaal niet waar zijn."

Alba, 28 jaar, speelde tussen 1998 en 2005 in de jeugdopleiding van Barcelona. Daarna kwam hij uit voor UE Cornellà, om vervolgens voor het luttele bedrag van zesduizend euro de overstap naar Valencia te maken. In de zomer van 2012, tijdens het door Spanje gewonnen EK, kwamen Valencia en Barcelona tot een akkoord over een transfersom van veertien miljoen euro.

"Ik zal de club altijd dankbaar zijn", zo benadrukte Alba. "Maar ik koos ervoor om naar Barcelona te gaan, waar ik vandaan kom, de beste club ter wereld. Ik snap niet waarom men hier zo tegen mij tekeer gaat. Ik vraag niet om applaus, alleen om respect. Natuurlijk vind ik dat erg." Door de remise blijft het gat tussen Barcelona en Valencia vier punten: 35 om 31. Beide teams hebben dit seizoen nog geen enkele nederlaag in LaLiga geleden, net als gedeeld nummer drie Atlético Madrid.