Sevilla nadert Real na zinderende comeback in Estadio de la Cerámica

Sevilla heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Villarreal en staat nog maar twee punten onder Real en Atlético Madrid. De club uit Andalusië keek zondagavond na 53 minuten tegen een 2-0 achterstand aan en leek zich neer te moeten leggen bij een nederlaag, maar door doelpunten van Clément Lenglet, Franco Vázquez en Éver Banega werd het toch nog 2-3 voor los Rojiblancos.

Villarreal won slechts één van de laatste acht ontmoetingen met Sevilla in LaLiga, in oktober 2015, en ook dit keer wist men dus niet te winnen. De gastheer was nog wel zo goed begonnen: Cédric Bakambu opende na nog geen twintig minuten de score door bij de tweede paal binnen te tikken na een lage voorzet van Pablo Fornals. Villarreal nam die voorsprong mee de kleedkamer in en bouwde die na de pauze uit in Estadio de la Cerámica.

Carlos Bacca omspeelde de doelman na een snelle counter en maakte er 2-0 van. Villarreal leek de schaapjes op het droge te hebben, maar het ging toch nog mis: Lenglet bracht de spanning terug door raak te koppen uit een vrije trap van Banega en Vázquez schoot met zijn linker de 2-2 binnen. De winnende kwam op naam van Banega, die scoorde vanaf elf meter. Víctor Ruiz had de strafschop veroorzaakt en kon inrukken met zijn tweede gele kaart.