‘Isimat heeft zich vorige week bij mij onsterfelijk gemaakt, nu is het gelijk'

In de slotfase van het duel tussen Excelsior en PSV zorgde Nicolas Isimat-Mirin bijna voor een eigen doelpunt, maar zijn inzet werd gekeerd door Jeroen Zoet. Mede daardoor hielden de Eindhovenaren drie punten over aan het bezoek aan Kralingen. De Franse verdediger bedankte Zoet na afloop vriendelijk, zo vertelt de sluitpost tegenover FOX Sports.

“Op het laatst schiet Isi hem er bijna zelf in, daar was het echt typisch zo'n wedstrijd voor. Gelukkig stond ik er en heb ik hem eruit gehouden. Isimat heeft zichzelf vorige week bij mij onsterfelijk gemaakt, nu staat het gelijk. Hij is, net zoals meerdere jongens, na de wedstrijd naar me toe gekomen om me te bedanken”, vertelt Zoet, die daar tegenover Omroep Brabant aan toevoegt dat PSV in de tweede helft vergat om zijn taken uit te blijven voeren.

“De invallers van Excelsior kregen veel ruimte en als de tegenstander veel ruimte krijgt, kunnen ze lekker voetballen. Maar het is lekker dat we de wedstrijd uiteindelijk winnen en nog steeds met afstand koploper zijn”, vervolgt de sluitpost. “Het kan en moet alleen maar beter, dat is positief. Als we denken dat we er al zijn, dan presteren we niet zoals het hoort. We moeten de tweede helft goed analyseren en dan op naar de volgende wedstrijd.”

Isimat-Mirin was in de eerste helft overigens ook dicht bij een treffer in het goede doel. “Ik sta heel dichtbij de bounce van de bal, ik dacht dat ik weinig tijd had”, zegt de Fransman tegenover FOX Sports. Isimat-Mirin maakte vorige week in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1) de winnende treffer in de blessuretijd. “Maar nu ik de beelden zien... Ja, ik had toch wel tijd, haha.”