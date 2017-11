Basisdebutant Ajax ziet dubbel: ‘Ik was in de eerste minuten mijn lens kwijt’

Het basisdebuut van Deyovaisio Zeefuik bij Ajax in de Eredivisie bleef zondag beperkt tot 45 minuten. De verdediger werd bij rust gewisseld ten faveure van Frenkie de Jong, omdat Ajax behoefte had aan meer opties op het middenrif. Na de wissel veranderde de ploeg van Marcel Keizer een 1-1 ruststand in een 5-1 eindstand.

"Het liep niet", beaamt Zeefuik voor de camera van AT5. Slecht was het niet, voegt de jongeling toe. Voor zijn tactische wissel kon Zeefuik desondanks begrip opbrengen. "Het liep gewoon niet. Dan heb je een extra middenvelder nodig, dus werd ik gewisseld. Ik vind dat ik het zelf goed heb gedaan. Maar als spelers als Frenkie de Jong erin komen, gaat het wel lopen."

Zeefuik is tevreden over zijn eigen optreden. Makkelijk was het niet, want in de openingsfase was zijn zicht wazig. "Ik heb mijn mannetje uitgeschakeld, er is niets doorgekomen op links", analyseert Zeefuik. "Ik was in de eerste vijf minuten mijn lens kwijt, dus ik zag nogal wazig. Mijn afwijking is niet zo heel groot maar als er eentje uit is, zie je dubbel. Een ploeggenoot haalde een andere lens voor me en daarna zag ik alles weer."