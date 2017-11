Galatasaray herstelt zich van monsternederlaag en slaat gat met Besiktas

Galatasaray heeft zaterdagavond optimaal geprofiteerd van het doelpuntloze gelijkspel van Besiktas eerder op de dag tegen Yeni Malatyaspor. De koploper van de Süper Lig was in eigen huis te sterk voor Alanyaspor en geniet nu na dertien competitiewedstrijden een voorsprong van zes punten op de stadsgenoot: 2-0.

Cim Bom herstelde zich zo van de 5-1 nederlaag die het vorige week leed op bezoek bij Istanbul Basaksehir. De ploeg van Igor Tudor, die in zijn basiself een plek had ingeruimd voor Garry Rodrigues, was de bovenliggende partij in de eerste helft en wist na ruim een half uur voetballen de ban te breken. Bafétimbi Gomis stuitte na een splijtende steekpass van Serdar Aziz in eerste instantie nog op Haydar Yilmaz, maar Yasin Öztekin was er vervolgens in de rebound als de kippen bij om alsnog de score te openen.

Ondanks het doelpunt wist Galatasaray niet te imponeren. De bezoekers waren vlak na de onderbreking via Welinton bijzonder dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal vloog rakelings over het doel Fernando Muslera. Aan de andere kant hielp Gomis na goed voorbereidend werk van Rodrigues een grote kans op de 2-0 om zeep, waardoor Alanyaspor mocht blijven hopen op een gelijkspel. Galatasaray hield het hoofd echter koel en gooide het duel twee minuten voor tijd alsnog op slot via Gomis, die de topscorerslijst in Turkije nu aanvoert met dertien treffers.