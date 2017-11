‘Ik zoek het probleem vooral bij onszelf, Ajax moet elke muur kunnen slechten’

De Johan Cruijff ArenA is dit seizoen allesbehalve een onneembare vesting. Ajax verloor twee van de vijf wedstrijden voor eigen publiek. Vitesse en FC Utrecht gingen er met de punten vandoor op bezoek bij Ajax en aanvoerder Joël Veltman zoekt in gesprek met het Algemeen Dagblad naar hoe het komt dat de ploeg van Marcel Keizer op eigen veld soms niet thuis geeft.

De rechtsback van Ajax merkt dat de tegenstanders hen minder ruimte geeft. “Vooropgesteld: ik zoek het probleem in de thuiswedstrijden vooral bij onszelf. Ajax moet elke muur kunnen slechten”, aldus de Oranje-international. “Dan moet je niet beginnen over hoe de tegenstander speelt. Maar als je het verschil tussen de uit- en thuiswedstrijden analyseert, zie je dat we buiten Amsterdam veel meer ruimte krijgen. Dan is het makkelijker.”

Van een mentaal probleem wil ploeggenoot Matthijs de Ligt niet spreken. "Ik speel juist heel graag in de ArenA. Volgens mij geldt dat voor iedereen in de ploeg. Sommige dingen zijn lastig te verklaren. Het zit ook in de tegenstanders. FC Utrecht en Vitesse zijn ploegen die in staat zijn om te verrassen.” Ajax neemt het zondagmiddag thuis op tegen Roda JC.