Messi erkent: ‘Dat zijn momenteel de twee teams die het meest in vorm zijn’

Barcelona is bezig aan een uitstekende reeks. Het team van Ernesto Valverde maakte in de duels om de Spaanse Super Cup geen schijn van kans tegen Real Madrid, maar sindsdien verloren de Catalanen geen enkel officieel duel: drie remises en zestien zeges in negentien officiële duels. Lionel Messi weet echter dat de concurrentie dit seizoen er mag zijn.

"Manchester City is een van de teams die het meest in vorm is, samen met Paris Saint-Germain. Die twee teams laten nu op het veld zien hoe sterk ze zijn, in wat voor vorm ze steken", zo vertelt Messi, die vrijdag voor de vierde keer in zijn loopbaan de Gouden Schoen in ontvangst nam, in gesprek met Marca.

"Maar het seizoen is nog lang. Ik sluit Real Madrid bijvoorbeeld nooit uit, omdat het Real Madrid is, uit ervaring", vervolgt Messi. "Hoewel hun resultaten momenteel niet aan de verwachtingen voldoen, twijfel ik er niet aan dat Real Madrid aan het einde van de rit om de belangrijkste prijzen zal strijden. En dat geldt ook voor Bayern München..."

"De grootste clubs zullen altijd van de partij zijn, maar de waarheid is dat Manchester City en PSG momenteel de twee teams zijn die het meest in vorm zijn." Messi is zelf ook weer uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Na negentien officiële duels staat de teller van de Argentijn op zestien doelpunten.