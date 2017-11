NEC profiteert van vormcrisis Jong Ajax en slaat groot gat

NEC heeft vrijdagavond een grote slag geslagen in de top van de Jupiler League. De koploper wist in eigen huis de topper met Jong Ajax dankzij doelpunten van Mohamed Rayhi en Guus Joppen in zijn voordeel te beslissen en heeft nu een voorsprong van zeven punten op de Amsterdamse beloften: 2-1.

De Nijmeegse formatie begon de kraker op eigen veld als favoriet. NEC won zijn laatste acht wedstrijden, terwijl Jong Ajax de laatste weken juist wordt geteisterd door een heuse vormcrisis. De Amsterdammers verloren drie van hun laatste vier duels en incasseerden in die reeks liefst vijftien doelpunten. De Goffert maakte zich zodoende op voor een fraai schouwspel, maar beide teams slaagden er in de eerste helft maar mondjesmaat in aan de hoge verwachtingen te voldoen. Rayhi kreeg na twintig minuten voetballen na slordig verdedigen van de bezoekers de grootste kans in het eerste bedrijf, maar hij schoot van dichtbij naast. Kaj Sierhuis had vlak daarvoor namens Ajax rakelings overgeschoten.

De ploeg van Michael Reiziger kwam na rust sterk uit de kleedkamer. NEC werd in de eerste minuten van de tweede helft met de rug tegen de muur gezet en dat leidde al snel tot de 0-1. Een voorzet van Carel Eiting belandde via Wojciech Golla voor de voeten van Noussair Mazraoui, die vervolgens op de rand van het strafschopgebied succesvol uithaalde. Ajax leek daarmee op rozen te zitten, maar gaf het duel daarna in een tijdbestek van slechts vier minuten volledig uit handen. Mohamed Rayhi verzorgde eerst met een fraaie stift de gelijkmaker na een combinatie met Sven Braken, waarna Joppen NEC op het uur zelfs op voorsprong bracht na een fout achterin van Darren Sidoel.

Daarna ontwikkelde er zich een heus voetbalgevecht in Nijmegen. Joris Delle voorkwam met een reflex de gelijkmaker van Ché Nunnely, terwijl aan de overzijde de bal van de lijn werd gehaald door Leon Bergsma na een poging van Arnaut Groeneveld. NEC kreeg via Groeneveld en Joppen kansen om het duel op slot te gooien, maar doordat zij goede mogelijkheden om zeep hielpen, mocht Ajax blijven hopen op een gelijkspel. Zian Flemming kreeg vier minuten voor tijd ook nog een enorme kans, maar doordat hij de bal van dichtbij recht in de handen van Delle kopte, hield NEC uiteindelijk stand.