Verbeek heeft negatief record in handen na nederlaag in Alkmaar

Gertjan Verbeek heeft ook in zijn derde wedstrijd als trainer van FC Twente geen punt kunnen pakken. Op bezoek bij zijn ex-werkgever AZ bleven de Enschedeërs lang op de been, maar in de tweede helft capituleerden ze toch. Alireza Jahanbakhsh groeide uit tot man van de wedstrijd met een doelpunt en een assist. AZ overnacht dankzij de zege als nummer twee. Verbeek is de eerste trainer ooit van Twente die nul punten overhield aan zijn eerste drie competitieduels.

AZ was zoekende in de openingsfase. De ploeg van John van den Brom had het balbezit en loerde op een opening. Die kwam er na tien minuten: AZ combineerde razendsnel door de defensie van Twente en Wout Weghorst stond plots voor Jorn Brondeel. De keeper keerde de inzet echter en pakte na twintig minuten ook een vrije trap van Jahanbakhsh. Daarna volgde een mindere fase van de Alkmaarders, terwijl Twente nauwelijks iets wist te creëren.

Het spel kabbelde voort, totdat AZ weer aanzette. De thuisploeg had nog altijd moeite met de Enschedese muur, maar probeerde het onder meer via Guus Til. Brondeel lette goed op bij diens schot en zag diverse andere schoten van AZ voortijdig smoren. Daardoor bleef de eerste helft verstoken van doelpunten. Na rust stichtte Jahanbakhsh het eerst gevaar: de Iraniër schoot over het doel van Brondeel. Even later bereidde Jahanbakhsh een kans voor Weghorst voor, maar de spits ontbeerde de rust bij het afronden.

Het was uiteindelijk Jahanbakhsh zelf die de ban brak. Fredrik Midtsjö ging naar het gras na contact met Michael Liendl en arbiter Martin van den Kerkhof wees naar de stip, ondanks hevig protest van Verbeek. Jahanbakhsh benutte het buitenkansje en daarmee was de druk voor AZ van de ketel. Het duurde niet lang voordat het ook 2-0 werd, ditmaal door toedoen van Joris van Overeem. De middenvelder werkte van dichtbij af na voorbereidend werk van Jahanbakhsh. AZ trof nog tweemaal de paal, via Van Overeem en Mats Seuntjens. Namens Twente stuitte Tom Boere met een kopbal ook op het aluminium, terwijl hij ook een goal afgekeurd zag worden.