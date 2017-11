‘Als Arsenal verloor, was ik degene die geslachtofferd werd en de schuld kreeg’

Gabriel Paulista maakte in januari 2015 vol verwachting de overstap van Villarreal naar Arsenal, maar slaagde uiteindelijk niet in Londen. De Braziliaanse centrumverdediger speelde in tweeënhalf jaar tijd slechts 46 competitiewedstrijden, waarna hij afgelopen zomer bij Valencia terugkeerde in LaLiga. Hij stelt bij Arsenal nooit een eerlijke kans gehad te hebben.

Manager Arsène Wenger gaf de voorkeur in het hart van de verdediging doorgaans aan Laurent Koscielny en Per Mertesacker. "Ik had meer kansen verdiend", blikt Paulista in gesprek met Sky Sports terug op zijn periode in Londen. "Soms speelde ik omdat mijn teamgenoten geblesseerd waren. Soms ging ik zelfs na een goede wedstrijd verdrietig naar huis, omdat ik wist dat ik alleen speelde vanwege blessures van mijn teamgenoten. Ik denk niet dat ik dat verdiende."

"Ik denk dat ik de kwaliteiten had om te spelen en om wedstrijden te starten, maar het kwam er niet van", vervolgt de 26-jarige stopper. "Soms speelde ik drie of vier wedstrijden. Als Arsenal dan een wedstrijd verloor, was ik altijd degene die geslachtofferd werd en de schuld kreeg. Dat was niet fijn voor me, want mensen dachten: 'als deze gozer speelt, verliest Arsenal altijd'. Toen Héctor Bellerín een keer geblesseerd raakte, moest ik als rechtsback spelen en begon Arsenal te verliezen."

Paulista benadrukt dat hij ook goede wedstijden heeft gespeeld voor the Gunners. Zo was hij vorig seizoen in de halve finale van het FA Cup-toernooi tegen Manchester City van grote waarde. Arsenal bereikte uiteindelijk na een verlenging de eindstrijd. "Ik speelde erg goed en ontving veel complimenten na afloop. Daarna speelden we volgens mij uit bij Tottenham Hotspur. We verloren, mede door een strafschop die ik veroorzaakte. Ik verloor mijn plek in het elftal en zou daarna niet meer in actie komen."

Bij Valencia heeft de verdediger het plezier hervonden. De club uit de sinaasappelstad presteert dit seizoen in de Spaanse competitie uitstekend en staat voorlopig tweede. Paulista kwam in acht van de twaalf competitieduels in actie, waarvan zevenmaal als basisspeler. "Ik voel me gelukkig. Niet alleen omdat ik speel, maar vanwege alles. Doordat ik speel, is mijn familie ook gelukkig. Ik heb mijn vrienden hier bij me. Alles is hier anders. Soms speel ik samen met Jeison Murillo en soms met Ezequiel Garay. Ik speel niet omdat iemand geblesseerd is; er wordt gerouleerd en elke speler krijgt een kans. We zijn fit en doen het goed. Het is bovendien niet zo dat ik hoger in de pikorde sta of andersom, we zijn gelijk. Er is geen verschil tussen ons."