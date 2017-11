‘Verwacht niet dat Onana, met zijn kwaliteiten, hier nog lang zal zitten’

Benjamin van Leer verkaste afgelopen zomer van Roda JC Kerkrade naar Ajax. Voorlopig moet de sluitpost het nog stellen met een reserverol, maar hij heeft er vertrouwen in dat daar snel verandering in komt. Van Leer heeft niet het idee dat André Onana nog lang te behouden is voor de Amsterdamse club, zo vertelt hij tegenover AT5.

“Het is een bewuste keuze geweest. Ik verwacht niet dat André, met zijn kwaliteiten, hier nog lang zal zitten. Maar je weet het nooit en mijn doel is om in het mooie rijtje van Ajax-keepers te komen staan”, zegt Van Leer, die naar eigen zeggen behoorlijk moest wennen in Amsterdam. “Het was aanpoten in het begin, misschien dat ik door het enorme niveauverschil die blessures heb gehad. In de afgelopen drie jaar had ik misschien maar één wedstrijd gemist.”

“Het seizoen is tragisch begonnen, met Appie. Het heeft ons dichterbij elkaar gebracht”, vervolgt de sluitpost, die ook in Amsterdam is gaan wonen. “Het was natuurlijk wel een contrast na drie jaar Limburg. Je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar het bevalt heel goed. Ik moet het op de training goed doen en het in de wedstrijden laten zien. De laatste keepers hebben allemaal bijna een jaar moeten aarden en dat is wat ik ook doe.”