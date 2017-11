Schöne blij met concurrentiestrijd: ‘Het is Ajax, dus dat moet er ook zijn’

Ajax-trainer Marcel Keizer beschikt dit seizoen over de nodige goede middenvelders. Lasse Schöne is er daar een van en krijgt de afgelopen wedstrijden de voorkeur van de oefenmeester boven bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Volgens de Deen hoort een gezonde concurrentiestrijd bij een club als Ajax, zo vertelt hij tegenover FOX Sports.

“Het is Ajax, dus die concurrentie moet er ook zijn. Hoe meer goede spelers, hoe beter”, stelt Schöne. “We hebben veel goede middenvelders. Ik hoop dat ik komend weekend zal spelen, we hebben het de laatste tijd goed gedaan. Maar er is concurrentie genoeg. Ik vind duidelijkheid wel prettig, maar een dag voor de wedstrijd weten we vaak wel wie er gaat spelen.”

“Je moet het op de wedstrijddag wel weten, maar daarvoor hoeft dat niet. Als niemand zekerheid heeft, wordt er ook scherp en goed getraind”, vervolgt de Deense middenvelder, die het komende zondag met Ajax opneemt tegen Roda JC Kerkrade. De stemming was afgelopen week prima in Amsterdam, na de ruime overwinning op NAC Breda. “Je hebt leukere weken als je 0-8 wint dan als dat je met 1-2 verliest, dat lijkt me duidelijk. We hebben de laatste weken gewonnen, al mag het spel iets beter. Dat weten wij ook wel. Het publiek mag nu ook wel wat verwachten.”