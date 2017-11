VVV schorst Real-huurling: ‘Hij heeft de club in diskrediet gebracht’

Mink Peeters ontbreekt zaterdag in de belangrijke wedstrijd van VVV-Venlo tegen Willem II. De huurling van Real Madrid is om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. Dat maakte de club uit Limburg vrijdagmiddag bekend. Peeters is tot en met dinsdag 28 november geschorst.

"Mink heeft zonder ons in te lichten apart getraind met Arno Arts en in de media gezegd dat hij bij VVV te weinig op techniek kan trainen”, reageert trainer Maurice Steijn tegenover De Telegraaf. “Hij heeft de club daarmee in diskrediet gebracht, omdat wij zelf ook trainers in huis hebben die individueel met hem kunnen werken.”

Peeters kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Real Madrid. Vooralsnog is zijn verblijf in Venlo geen succes. De ex-Ajacied moet genoegen nemen met een reserverol en kwam dit seizoen in de Eredivisie nog geen minuut in actie. Steijn vindt dat Peeters op de training van VVV te weinig laat zien om in aanmerking te komen voor een basisplaats en geeft de voorkeur aan andere spelers in zijn voorhoede. "Iedereen denkt dat een talent van Real Madrid wel even in de basis komt bij VVV, maar laten we niet vergeten dat hij vorig in de A-jeugd van Real Madrid speelde. Dit is de Eredivisie."

Blij !! Eindelijk weer gras onder mijn voeten.Vanaf eind Oktober help ik Real Madrid speler Mink Peeters middels techniektraining !! pic.twitter.com/pdhaUeFCQ2 — Arno Arts (@arnoarts10) 16 november 2017

