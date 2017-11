AC Milan herstelt zich na aparte actie van Bonucci en overwintert in Europa

AC Milan overwintert in de Europa League. Het team van Vincenzo Montella was donderdagavond in eigen huis met 5-1 te sterk voor Austria Wien en is zodoende al zeker van een plek in de knockout-fase van het toernooi. De Italianen, goed voor elf punten uit vijf groepsduels, sluiten de groepsfase af met een uitduel met NK Rijeka.

Na 21 minuten liep Milan achter de feiten aan. Christoph Monschein werkte de bal langs Gianluigi Donnarumma en schoot de bal richting het lege doel. Daar leek Leonardo Bonucci tijdig te kunnen ingrijpen, maar de bal ging door de benen van de verdediger toch tegen de touwen: 0-1. Zes minuten later nivelleerde Ricardo Rodriguez echter de nadelige marge, door vrijstaand voor de gelijkmaker te zorgen.

Milan zorgde nog voor rust voor de ommekeer. André Silva maakte met een laag schot in de 36e minuut alweer zijn vijfde goal van het toernooi en luttele minuten voor rust kopte Patrick Cutrone een voorzet van Fabio Borini binnen: 2-1 en 3-1. Milan controleerde de wedstrijd ook na rust, al kwam het scorebord nog maar een keer in beweging.

Na voorbereidend werk van Hakan Calhanoglu maakte Silva zijn tweede van de avond: 4-1. Calhanoglu probeerde uit een moeilijke hoek nog de score verder uit te breiden, maar hij had het leer beter aan Cutrone kunnen afgeven. Tien minuten voor tijd mocht Bonucci rusten en zodoende kreeg Gustavo Gómez zijn eerste minuten van het seizoen. In de slotminuten was Cutrone het eindstation van een heerlijke teamaanval: 5-1.