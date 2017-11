‘Messi zit niet te wachten op Özil en dringt aan op andere sterspeler’

Mesut Özil bezit over een aflopend contract bij Arsenal en kan vanaf volgend jaar bij een andere club aan de slag. Naar verluidt azen onder meer Manchester United en Barcelona op de Duitser, maar laatstgenoemde grootmacht gaat wellicht geen poging wagen de aanvallende middenvelder te strikken. Lionel Messi zou namelijk niet op de komst van Özil zitten te wachten.

Özil is komende winter voor een relatief laag bedrag op te halen in het Emirates Stadium en kan komende zomer wellicht transfervrij worden overgenomen. Volgens Diario Gol wil Messi echter niet zien dat de 29-jarige Özil verkast naar het Camp Nou. De sterspeler van de Catalanen zou opteren voor een jonger talent zoals de 25-jarige Philippe Coutinho van Liverpool.

Messi zou zijn mening al hebben gedeeld met president Josep Maria Bartomeu en trainer Ernesto Valverde. "Messi ziet Özil als een oude speler. Als Coutinho in januari niet kan worden gehaald, dan is het volgens Messi beter om te wachten tot juni om nog een poging te wagen", zo klinkt het. De Argentijn zou weinig rek zien in Özil en zou ook twijfels hebben over zijn wisselvalligheid en fitheid.